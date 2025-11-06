Ричмонд
В Новосибирской области зафиксировали четыре случая гриппа за последнюю неделю

Наиболее надёжным способом защиты от гриппа остаётся вакцинация.

Источник: Om1 Новосибирск

За последнюю неделю октября в Новосибирской области зарегистрировано 17 176 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Также зафиксированы четыре случая гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за период с 27 октября по 2 ноября среди всех заболевших 9 818 человек — дети младше 14 лет.

«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области напоминает, что наиболее эффективной мерой профилактики гриппа является иммунизация. По данным на конец 44 недели от гриппа привито 1 158 603 жителя Новосибирской области», — сообщили в ведомстве.

Иммунизационная кампания продолжается. Пройти вакцинацию можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства, работы или учёбы. Кроме того, прививку можно сделать платно — в частных медицинских центрах, имеющих соответствующую лицензию.