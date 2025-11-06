Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Неслучайно “Челси” положил на него глаз»: Уразбахтин о Дастане Сатпаеве

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин после матча с «Интером» в Лиге Чемпионов высказался о нападающем Дастане Сатпаеве, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

Наставник «Кайрата» назвал Сатпаева «молодой звездой, которая становится все более заметной». "У него большой потенциал, и он уже продемонстрировал зрелость.

В этом году он был одним из лидеров команды, забивал важные голы. Во многом его заслуга в том, что мы здесь (на общем этапе Лиги Чемпионов — прим. ред.). Он еще может раскрыть свой потенциал. Неслучайно «Челси» положил на него глаз. Но он должен попасть в надежные руки, которые помогут ему двигаться вперед. «Челси» примет важные решения для его карьеры", — отметил тренер.