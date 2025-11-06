«Неслучайно “Челси” положил на него глаз»: Уразбахтин о Дастане Сатпаеве

В этом году он был одним из лидеров команды, забивал важные голы. Во многом его заслуга в том, что мы здесь (на общем этапе Лиги Чемпионов — прим. ред.). Он еще может раскрыть свой потенциал. Неслучайно «Челси» положил на него глаз. Но он должен попасть в надежные руки, которые помогут ему двигаться вперед. «Челси» примет важные решения для его карьеры", — отметил тренер.