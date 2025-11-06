Цена на говядину достигла исторического максимума в семь долларов за килограмм

Кроме того, снижение производства говядины в этом году ожидается в Европейском союзе (на один процент) и Аргентине (на три процента). Низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия вынудили производителей в этих странах сокращать поголовье скота в последние годы, передает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.