Цена на говядину достигла исторического максимума в семь долларов за килограмм

Стоимость говядины в мире достигла исторического максимума, впервые превысив семь долларов за килограмм. Об этом стало известно в четверг, 6 ноября.
Рост цен, который продолжается уже пятый месяц подряд, в октябре составил три процента по сравнению с сентябрем и 17 процентов по сравнению с октябрем прошлого года.
Эксперты связывают это подорожание с рядом факторов. Во-первых, конкуренция со стороны молочной продукции, цены на которую растут, приводит к сокращению поголовья скота, направляемого на мясо. Во-вторых, увеличивается спрос на импорт говядины со стороны США.
Сами Соединенные Штаты, являющиеся одним из крупнейших производителей и потребителей говядины, в этом году столкнулись со спадом производства. Прогноз Министерства сельского хозяйства США предполагает снижение выпуска и экспорта говядины на один процент и 11 процентов соответственно по сравнению с прошлым годом. Основной причиной называется дефицит кормов на внутреннем рынке.
Кроме того, снижение производства говядины в этом году ожидается в Европейском союзе (на один процент) и Аргентине (на три процента). Низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия вынудили производителей в этих странах сокращать поголовье скота в последние годы, передает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.
По данным Росстата, за последний месяц в России подорожали курица, яйца, овощи. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем это связано, и узнала, как изменятся цены на продукты в ближайшие месяцы.