Цены на говядину в мире впервые превысили $7 за килограмм

Говядина побила рекорд стоимости из-за проблем у крупнейших производителей.

Источник: Комсомольская правда

Мировые цены на говядину побили рекорд. Килограмм этого мяса впервые в истории стоит более 7 долларов, информирует РИА Новости на основании анализа данных Всемирного банка.

Сообщается, что цены на говядину растут пятый месяц подряд и составляют 7,1 доллара за килограмм, это максимум с 1960 года.

Аналитики называют причиной роста цен снижением направляемого на мясо поголовья, а также снижение производства говядины крупнейшим мировым производителем — Соединёнными Штатами. Кроме того, ЕС и Аргентина также могут столкнуться со снижением производства говядины из-за сокращения поголовья скота, связанного с низкой рентабельностью и неблагоприятной погодой.

Ранее сообщалось, что шоколад подорожал почти на треть.

Что будет с ценами на кофе, эксперт Чантурия рассказывает здесь на KP.RU.

Почему говядина в России практически стала деликатесом, читайте здесь на KP.RU.