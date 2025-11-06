Цены на говядину в мире впервые превысили $7 за килограмм

Мировые цены на говядину побили рекорд. Килограмм этого мяса впервые в истории стоит более 7 долларов, информирует РИА Новости на основании анализа данных Всемирного банка.
Сообщается, что цены на говядину растут пятый месяц подряд и составляют 7,1 доллара за килограмм, это максимум с 1960 года.
Аналитики называют причиной роста цен снижением направляемого на мясо поголовья, а также снижение производства говядины крупнейшим мировым производителем — Соединёнными Штатами. Кроме того, ЕС и Аргентина также могут столкнуться со снижением производства говядины из-за сокращения поголовья скота, связанного с низкой рентабельностью и неблагоприятной погодой.
Ранее сообщалось, что шоколад подорожал почти на треть.
Что будет с ценами на кофе, эксперт Чантурия рассказывает здесь на KP.RU.
Почему говядина в России практически стала деликатесом, читайте здесь на KP.RU.