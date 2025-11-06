В РФ создан первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

«Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита С на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25−30 минут вместо 1,5−2 часов, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами», — говорится в сообщении.