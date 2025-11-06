Ричмонд
Полиция проверила иностранцев на Центральном рынке в Новосибирске

Правоохранители проверили законность пребывания на территории страны 26 человек.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений миграционного законодательства, в местах общепита в Центральном районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В ходе мероприятий полицейские проверили законность пребывания на территории России 26 граждан, — добавили в ведомстве.

С начала года правоохранители после проверочных мероприятий возбудили более 11 тысяч административных дел за нарушения в сфере миграции. В отношении свыше 1,4 тысячи иностранцев были вынесены постановления о выдворении из страны.