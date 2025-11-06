В РПЦ рассказали, как иконы останавливали пули и снаряды

«Например, был случай, когда дрон ВСУ сбросил на солдата гранату, она ему попала в каску, отскочила, взорвалась в стороне, он не получил повреждений: в каске есть место, куда можно положить маленькую бумажную иконочку. Другой случай — из каски вынимают пулю, потом переворачивают ее — в том месте лежит иконочка бумажная с Иисусом Христом, пуля застряла прям перед этой иконой. Был случай, когда снаряд попал в БТР, но не смог прожечь всю броню, остановился: в том месте внутри висела икона», — заключил собеседник агентства.