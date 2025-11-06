В РПЦ рассказали, как иконы останавливали пули и снаряды

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На фронте были случаи, как иконы останавливали пули и снаряды, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.
«Силы темные извне на нас наступают и изнутри нас гнетут. В такие ответственные моменты, когда человек совершает подвиг: защищает Родину, веру, ближнего, а еще и идет по жизни с Богом — Господь удивительным образом его спасает», — сказал отец Александр Добродеев.
По его словам, таких случаев, свидетельств на фронте — много.
«Например, был случай, когда дрон ВСУ сбросил на солдата гранату, она ему попала в каску, отскочила, взорвалась в стороне, он не получил повреждений: в каске есть место, куда можно положить маленькую бумажную иконочку. Другой случай — из каски вынимают пулю, потом переворачивают ее — в том месте лежит иконочка бумажная с Иисусом Христом, пуля застряла прям перед этой иконой. Был случай, когда снаряд попал в БТР, но не смог прожечь всю броню, остановился: в том месте внутри висела икона», — заключил собеседник агентства.
Ранее военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев) сообщил в интервью РИА Новости, что единственное место, оставшееся целым после обстрела позиций разведбата морской пехоты РФ летом 2023 года под Работино на запорожском фронте, — это углубление, где стояла икона святой Матроны Московской. По его словам, такие чудеса со святынями на фронте повсеместны. Также он рассказал о снаряде ВСУ, которые не взорвался, упав рядом с ним — так «ангел-хранитель спасает жизнь».