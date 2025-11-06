Овечкин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб

Эта шайба позволила Овечкину не только укрепить своё лидерство в исторической гонке снайперов, но и стать единственным игроком за всю историю лиги, преодолевшим отметку в 900 голов. Позади него находятся Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).