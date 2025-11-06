Руководителя крупной ростовской компании обвиняют в хищении 16 млрд рублей

Тулепбеков и Ширяев обвиняются по статьям о растрате, совершении валютных операций с использованием подложных документов и легализации денежных средств. Из похищенных средств 754 млн рублей были легализованы под видом заключения договоров поставки пшена. Еще около 1,6 млрд рублей незаконно вывели на счета организации в Казахстане. Уголовное дело направлено в Симоновский суд Москвы для рассмотрения по существу. Следственные действия в отношении Верещаги и других участников организованной группы продолжаются.