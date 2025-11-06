В Словакии прошла акция протеста с требованием отставки главы разведки

В Братиславе в третий раз состоялась акция протеста с требованием отставки главы Словацкой информационной службы Павола Гашпара, оказавшегося в центре ряда скандалов. Об этом сообщили организаторы демонстрации.
Поводом для общественного недовольства стали обвинения в плагиате его дипломной работы, о которых ранее написало издание SME, а также дорожно-транспортное происшествие с его участием, в результате которого пострадала 14-летняя девочка. Журналисты обратили внимание на то, что спортивный автомобиль, которым управлял Гашпар, не был указан в его декларации о доходах и имуществе.
После этих событий оппозиционные партии потребовали его немедленной отставки, а движение Sloboda a Solidarita («Свобода и солидарность») начало серию протестных маршей в столице.
По информации издания Denník N, в последней акции приняли участие около шести тысяч человек. Они прошли маршем от центра Братиславы к зданию правительства. Депутат от партии Sloboda a Solidarita Мария Коликова во время митинга заявила, что «позорно, когда человек с такой репутацией руководит Словацкой разведкой».
