Жители Омской области написали Х Этнографический диктант

Более сотни омичей собрались на главной площадке «Большого этнографического диктанта», которая в 2025 году прошла в десятый раз. Участникам предстояло за 45 минут ответить на 30 вопросов об истории, традициях и языках народов России.
«Много спрашивалось о национальностях людей, которые проживают на территории России. Исторические вопросы, наверное, более сложные были», — поделилась впечатлениями заместитель председателя регионального отделения организации «Общероссийское объединение корейцев» Татьяна Сим.
Особенностью юбилейного года стали вопросы от участников специальной военной операции, выступивших соведущими по видеосвязи.
Проверить свои знания может любой желающий на сайте мирэтно.ру до 8 ноября.
