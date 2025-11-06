Путь к соцобъектам стал доступнее: в Прикамье открыли обновленный мост после реконструкции

Путь к соцобъектам для жителей поселка стал доступнее.
В Чусовском округе Пермского края завершился капитальный ремонт моста через реку Новиковку, соединяющего рабочий поселок Калино с другими населенными пунктами и городом Чусовым. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта Прикамья.
«В рамках капремонта соорудили современную железобетонную водопропускную трубу и уложили поверх слои дорожной одежды. Также обустроили тротуар и освещение, систему водоотвода, установили барьерное и перильное ограждение. Обустроили подходы к мосту и остановку общественного транспорта», — говорится в telegram-канале ведомства.
Обновленная переправа имеет важное социальное значение для жителей региона. По мосту ежедневно курсируют муниципальные автобусы, обеспечивающие связь с социально значимыми объектами Чусового. Кроме того, по маршруту осуществляется подвоз детей к образовательным учреждениям — школам и детским садам. Благодаря капитальному ремонту улучшилась транспортная доступность для жителей рабочего поселка Калино.