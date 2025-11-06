Путь к соцобъектам стал доступнее: в Прикамье открыли обновленный мост после реконструкции

Обновленная переправа имеет важное социальное значение для жителей региона. По мосту ежедневно курсируют муниципальные автобусы, обеспечивающие связь с социально значимыми объектами Чусового. Кроме того, по маршруту осуществляется подвоз детей к образовательным учреждениям — школам и детским садам. Благодаря капитальному ремонту улучшилась транспортная доступность для жителей рабочего поселка Калино.