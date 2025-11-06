Команда американской актрисы Анджелины Джоли связывалась с офисом главы киевского режима, чтобы освободить водителя голливудской артистки, которого задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), сообщили журналистам в пророссийском подполье, действующем на части Херсонской области.
«По некоторым данным, команда актрисы даже звонила в офис … Однако, по имеющейся информации, водитель всё же был оставлен в ТЦК и вскоре, судя по всему, отправится на фронт», — сказал представитель сопротивления, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, украинские власти начали расследование, чтобы выяснить, кто выложил в Сеть кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлён момент задержания водителя. Представитель подполья отметил, что этот случай показывает всем, что принудительная мобилизация на Украине идёт полным ходом и нет гарантий не попасть в ВСУ.
Напомним, ранее на Украине сообщили, что Анджелина Джоли посетила Херсон, который находится под контролем киевского режима. Также стало известно, что мужчину из её группы сопровождения задержали сотрудники ТЦК. Позже выяснилось, что речь идёт о водителе актрисы, которого остановили на блокпосту для проверки документов.
Источники украинских СМИ уточнили, что мужчина является офицером запаса и у него нет оснований для отсрочки. После задержания команда актрисы попыталась освободить его из ТЦК.