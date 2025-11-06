Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прилет рейса из Нового Уренгоя в Новосибирск задержали почти на 21 час

Кроме того, задерживается прилет еще пяти рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Прилет рейса из Нового Уренгоя в Новосибирск задержали почти на 21 час. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло аэропорта Толмачево.

По расписанию самолет должен был приземлиться в Новосибирске еще в 15:40 5 ноября. Однако теперь его посадка ожидается в 12:39 6 ноября. То есть рейс прилетит с опозданием в 20 часов 59 минут.

Впрочем, это не единственный рейс, прилет которого задерживается сегодня. Так, по данным онлайн-табло воздушной гавани, в столицу Сибири с опозданием прилетят самолеты из Талакана, Хабаровска, Матталы и два из Иркутска.