Прилет рейса из Нового Уренгоя в Новосибирск задержали почти на 21 час. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло аэропорта Толмачево.
По расписанию самолет должен был приземлиться в Новосибирске еще в 15:40 5 ноября. Однако теперь его посадка ожидается в 12:39 6 ноября. То есть рейс прилетит с опозданием в 20 часов 59 минут.
Впрочем, это не единственный рейс, прилет которого задерживается сегодня. Так, по данным онлайн-табло воздушной гавани, в столицу Сибири с опозданием прилетят самолеты из Талакана, Хабаровска, Матталы и два из Иркутска.