Тотальный карантин вводит дальневосточный регион из-за ОРВИ и гриппа

Школьники переведены на дистанционное обучение, в онлайн-режим также переведены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работу, но детей и сотрудников каждое утро будут осматривать медработники. Группы будут закрывать на карантин на неделю, если более 20% детей заболеют.
Массовые спортивные и культурные мероприятия республиканского и муниципального уровня проводиться в период карантина не будут. Начальник образования Якутска Мария Петрова обратилась к родителям с просьбой не допускать детей и на локальные мероприятия.
Сейчас вакцинацией от гриппа охвачено 80% детей Якутска. Среди заболевших детей с осложнениями госпитализировано 83 ребёнка.
В Приморском крае тем временем растёт заболеваемость коклюшем. По информации официального telegram-канала «Детское здравоохранение Приморья», по итогам 2024 года в регионе зарегистрировали 396 случаев коклюша, что в 4,4 раза выше среднемноголетнего уровня. Более 90% заболевших — несовершеннолетние.
В 2025 году последние случаи заболевания зарегистрированы у двух воспитанников детского сада, всю группу отправили на карантин, рассказала заведующая педиатрическим отделением Владивостокской детской поликлиники № 5 Мария Рассказова. Доктор напоминает, что при выявлении в коллективе случая коклюша все контактные с симптомами ОРВИ обязаны, пробыв 21 день на карантине, сдать ПЦР-тест.
А закрытия образовательных учреждений Приморья по ОРВИ и гриппу за минувшую неделю не проводилось. По данным регионального управления Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в сравнении с прошлой неделей ниже на 18,18% среди всех возрастных групп. Случаи гриппа пока единичны, циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии, включая COVID-19.