Матвийчук: взятие Красного Лимана приведет к разгрому южной группировки ВСУ

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил aif.ru, когда может произойти освобождение Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.
«Красный Лиман — один из административных центров региона. Его освобождение является важным с точки зрения политического устройства новых территорий, с точки зрения возвращения всех населенных пунктов бывшей Донецкой области в состав ДНР», — сказал Матвийчук.
Он отметил, что освобождение Красного Лимана произойдет после взятия под полный контроль Красноармейска (Покровска) и Купянска.
«В плане всеобщего наступления российских войск с падением Покровска и Купянска на повестке дня встанет и вопрос падения Красного Лимана, что будет означать полный разгром южной группировки войск противника, за которым последует переход наших военных в Днепропетровскую и Николаевскую области для расширения буферной зоны безопасности», — сказал Матвийчук.
Ранее Матвийчук сообщил, что в Красном Лимане находится до 3 тысяч солдат ВСУ,
Он также в беседе с aif.ru отметил, что российские военные полностью отсекли возможность поставок продовольствия и боеприпасов боевикам украинской армии, запертым в котлах в Купянске и Покровске.