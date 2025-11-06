Матвийчук: взятие Красного Лимана приведет к разгрому южной группировки ВСУ

«В плане всеобщего наступления российских войск с падением Покровска и Купянска на повестке дня встанет и вопрос падения Красного Лимана, что будет означать полный разгром южной группировки войск противника, за которым последует переход наших военных в Днепропетровскую и Николаевскую области для расширения буферной зоны безопасности», — сказал Матвийчук.