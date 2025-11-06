Россиянам рассказали, когда за борщевик на участке придётся отдать 700 тыс. руб. штрафа

Новые правила распространятся на все категории земель и всех правообладателей. Для физических лиц размер штрафа составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, для организаций — от 400 до 700 тысяч рублей. Региональные власти получат право самостоятельно устанавливать размеры штрафов и дополнять перечень опасных растений.