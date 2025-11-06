Потепление и дожди придут в Свердловскую область

Через Средний Урал пройдет теплый атмосферный фронт.
Небольшое потепление и дождь со снегом ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«В пятницу днем на территорию региона сместится циклон, двигающийся вдоль фронта. С циклоном будет связана новая порция осадков, на севере это будет снег, а на юге — дождь», — сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Днем 6, 7 и 8 ноября в Екатеринбурге ожидается до +5 градусов. Затем в регионе похолодает до 0, а с середины следующей недели столбик термометра опустится до −3 градусов.