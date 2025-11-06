Белоусов предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям

Министр обороны России Андрей Белоусов считает целесообразным немедленно приступить к подготовке полномасштабных ядерных испытаний. Об этом он заявил на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.
Белоусов подчеркнул, что готовность технических средств и сил на центральном полигоне на архипелаге Новая Земля позволяет провести испытания в сжатые сроки, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки подготовки к возможным ядерным испытаниям, о которых говорилось в предложениях Совета безопасности РФ, не установлены.
5 ноября армия США провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд. Ракету запустили в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса. Выпущенный снаряд не был оснащен зарядом.
Дональд Трамп также поручил Министерству войны страны начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Россией и Китаем переговоры по ядерному разоружению.