Кондратьев назвал единственный способ выжить при налете FPV-дронов

Спастись при атаке вражеских FPV-дронов можно в помещении с закрытыми окнами, пытаться убежать от них бесполезно, сообщил в разговоре с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, ранее ряд околовоенных Telegram-каналов опубликовал видео с бойцом, которому удалось выжить при атаке украинских беспилотников. FPV-дроны налетели на военного возле дороги на открытом участке местности, единственное, за что он мог прятаться, стоящий в поле куст.
Уточняется, что выживший боец служит в 1194-м мотострелковом полку. Пользователи Сети прозвали его «терминатором».
Кондратьев рассказал, что делать при столкновении с украинскими FPV-дронами.
«В такой ситуации лучше не находиться на открытой местности. Нужно быть в помещении с закрытыми окнами, чтобы FPV-дрон не смог залететь, например, в открытую форточку. В условиях боевых действий нужно находиться в блиндаже, где входная дверь закрыта. При нахождении во время атаки на открытой местности нет смысла убегать. Такие дроны развивают скорость выше 100 километров в час», — отметил эксперт.
Кондратьев подчеркнул, что не стоит пытаться отмахнуться от дрона подручными средствами. Самый лучший вариант — вообще не допускать подобную ситуацию.
«Можно попробовать сбить дрон, используя стрелковое оружие. Желательно, конечно, чтобы это было гладкоствольное с дробью или картечью. Тогда шанс уничтожить этот дрон более высокий, нежели если стрелять из автоматического оружия», — добавил специалист.
Ранее Кондратьев назвал чудом спасение увернувшегося от семи дронов ВСУ бойца.