Кондратьев назвал единственный способ выжить при налете FPV-дронов

«В такой ситуации лучше не находиться на открытой местности. Нужно быть в помещении с закрытыми окнами, чтобы FPV-дрон не смог залететь, например, в открытую форточку. В условиях боевых действий нужно находиться в блиндаже, где входная дверь закрыта. При нахождении во время атаки на открытой местности нет смысла убегать. Такие дроны развивают скорость выше 100 километров в час», — отметил эксперт.