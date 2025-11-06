Мокрый снег пройдет в Иркутске 6 ноября

Погода в Иркутске 6 ноября 2025 обещает осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4−9 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в региональном гидрометцентре, температура воздуха составит +1…+3 градуса.
— По области в отдельных районах возможны туманы. Также пройдет мокрый снег. Ветер будет северо-восточный с переменой на юго-восточный 5−10 м/с, усилится может и до 13 м/с, — уточнили синоптики.
Столбик термометра будет колебаться от +3 до −2 градусов. При сильной облачности значительно похолодает до −7…-12. Вот, что обещает погода в Иркутске 6 ноября 2025.
