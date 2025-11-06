Евросоюз усложнит выдачу шенгенских виз гражданам России: получится ли теперь съездить в Европу

На этой неделе Евросоюз может прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз. Об том со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщает Politicо.
«ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону», — пишут журналисты.
Это означает, уточняет издание, что гражданам России будут выдавать визы только на однократный въезд. Исключение — гуманитарные соображения и гражданство ЕС. Вероятно, обновленные правила вступят в силу на этой неделе.
Вместе с тем, напоминает Politico, вопрос выдачи виз остается национальной компетенцией, поэтому ЕК полностью запретить въезд российским туристам запретить не может, но способна усложнить этот процесс.
Напомним, вопрос полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам в сентябре поднимало руководство Евросоюза, чтобы включить его очередной пакет европейских антироссийских санкций. Однако идея с треском провалилась. Сразу пять категорически отвергли эту перспективу. Среди воспротивившихся — Греция, Испания, Франция, Венгрия, а также Италия.
Эту инициативу прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на данный момент страны Европейского союза сознательно идут на визовые манипуляции в отношении россиян, чтобы поддержать градус русофобии. Российский дипломат добавила, что Евросоюз действует даже вопреки собственным обязательствам в ОБСЕ.
Напомним, только в последние месяцы несколько сдвинулась с мертвой точки проблема с выдачей виз российским дипломатам властями США. Весной этого года посол РФ в США Александр Дарчиев сообщил, что контакты, прошедшие между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, позволили сторонам продвинуться в вопросах, связанных с выдачей виз для дипломатов Москвы и Вашингтона. Также произошло смягчение режима поездок дипломатов России и США в государства.
Однако уже в октябре Трамп ужесточил визовые правила: теперь получить разрешение на въезд в Америку стало сложнее. На российских граждан распространили особые ограничения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия Вашингтона, отметила, что Москва анализирует последствия этого шага.