Евросоюз усложнит выдачу шенгенских виз гражданам России: получится ли теперь съездить в Европу

Напомним, только в последние месяцы несколько сдвинулась с мертвой точки проблема с выдачей виз российским дипломатам властями США. Весной этого года посол РФ в США Александр Дарчиев сообщил, что контакты, прошедшие между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, позволили сторонам продвинуться в вопросах, связанных с выдачей виз для дипломатов Москвы и Вашингтона. Также произошло смягчение режима поездок дипломатов России и США в государства.