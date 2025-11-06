Эксперт Исаева: дно Авачинской бухты на Камчатке почти лишено жизни

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Экологические исследования акватории Авачинской бухты у побережья Камчатки показали практически полное отсутствие жизни на дне. Об этом в беседе с ТАСС сообщила доцент кафедры биологии и наук о земле Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Ольга Исаева, участвовавшая в экспедиции Тихоокеанского плавучего университета.
«Мы вокруг Камчатки как раз выполняли гидрологические комплексные разрезы. Там и океанология была, и гидрология, и морская биология. То есть за изменением воды следили, за изменением показателей геофизических, геомагнитных, всех остальных. На дне Авачинской бухты уже нет никакой жизни. Оттуда поднимали просто голый мазут, черный ил, который плохо размывался. Животных там уже было очень-очень мало», — сказала Исаева.
Особую озабоченность специалистов вызывают циркадные течения в бухте. «Они закручиваются кольцом и не выходят из бухты, и вся эта грязь, мазут, это все остается в бухте», — пояснила Исаева. Основными источниками загрязнения являются суда, городские стоки и последствия засыпки Култучного озера, которое ранее выполняло роль буферного водоема.
Исаева сообщила, что морские обитатели бухты становятся несъедобными. Она также отметила, что за пределами бухты экологическая ситуация существенно лучше и соответствует многолетним показателям.
По ее словам, комплексные исследования включали гидрологические работы, отбор проб бентоса, зоопланктона и средовой ДНК, позволяющей определить присутствие морских организмов даже при их физическом отсутствии в пробах. Исследования проводились в рамках экспедиции Тихоокеанского плавучего университета.