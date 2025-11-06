Эксперт Исаева: дно Авачинской бухты на Камчатке почти лишено жизни

«Мы вокруг Камчатки как раз выполняли гидрологические комплексные разрезы. Там и океанология была, и гидрология, и морская биология. То есть за изменением воды следили, за изменением показателей геофизических, геомагнитных, всех остальных. На дне Авачинской бухты уже нет никакой жизни. Оттуда поднимали просто голый мазут, черный ил, который плохо размывался. Животных там уже было очень-очень мало», — сказала Исаева.