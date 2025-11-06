Ричмонд
В ТГК-11 ответили на петицию омичей против черного дыма

Энергетики заявили об отсутствии превышений по результатам проверок.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба ТГК-11 отреагировала на петицию жителей Омска, связывающих загрязнение воздуха с выбросами ТЭЦ-5. В энергокомпании заявили, что разделяют озабоченность горожан и ведут постоянный экологический мониторинг. Напомним, документ протестующие создали 4 ноября на платформе change.org.

«Дым из труб теплоэнергоцентрали — это часть всего технологического процесса производства теплоэнергии, черным он бывает в процессе растопки котлоагрегатов для обеспечения и поддержания теплоснабжения», — пояснили энергетики, подчеркнув, что сами являются участниками федерального проекта «Чистый воздух» и реализуют более 10 мероприятий по модернизации оборудования.

В компании отметили, что обновление ключевых инфраструктурных объектов требует масштабных ресурсных и временных затрат.

С января по ноябрь 2025 года Росприроднадзор провел шесть проверок на предприятиях компании. По итогам превышений допустимых нормативов выявлено не было.

