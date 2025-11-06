В ТГК-11 ответили на петицию омичей против черного дыма

«Дым из труб теплоэнергоцентрали — это часть всего технологического процесса производства теплоэнергии, черным он бывает в процессе растопки котлоагрегатов для обеспечения и поддержания теплоснабжения», — пояснили энергетики, подчеркнув, что сами являются участниками федерального проекта «Чистый воздух» и реализуют более 10 мероприятий по модернизации оборудования.