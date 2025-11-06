Ричмонд
Сдают чужие квартиры: Юрист рассказала о мошенниках на аренде жилья на Новый год

Юрист Спиридонова раскрыла схемы мошенников при аренде жилья на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

Накануне новогодних праздников аферисты активно используют схемы с фейковым бронированием жилья. Нюансы обмана раскрыла член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Как правило схемы мошенничества сдачи на новогодние праздники сводятся к тому, что сдают чужие квартиры без документов, размещают объявления с фейковыми фотографиями и просят внести предоплату, чтобы забронировать квартиру за арендатором», — сказала юрист РИА Новости.

Также Спиридонова предупредила, что мошенники могут действовать от имени несуществующих агентств и даже создавать сайты от их имени.

Четыре новых схемы мошенничества с арендой квартир подробно рассматриваем здесь на KP.RU.

Также мошенники используют договоры пожизненной ренты для обмана одиноких стариков.

Ранее адвокат Филачева перечислила способы защиты от мошенников при покупке квартиры.