Сдают чужие квартиры: Юрист рассказала о мошенниках на аренде жилья на Новый год

Накануне новогодних праздников аферисты активно используют схемы с фейковым бронированием жилья. Нюансы обмана раскрыла член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
«Как правило схемы мошенничества сдачи на новогодние праздники сводятся к тому, что сдают чужие квартиры без документов, размещают объявления с фейковыми фотографиями и просят внести предоплату, чтобы забронировать квартиру за арендатором», — сказала юрист РИА Новости.
Также Спиридонова предупредила, что мошенники могут действовать от имени несуществующих агентств и даже создавать сайты от их имени.
Также мошенники используют договоры пожизненной ренты для обмана одиноких стариков.
Ранее адвокат Филачева перечислила способы защиты от мошенников при покупке квартиры.