Сдают чужие квартиры: Юрист рассказала о мошенниках на аренде жилья на Новый год

«Как правило схемы мошенничества сдачи на новогодние праздники сводятся к тому, что сдают чужие квартиры без документов, размещают объявления с фейковыми фотографиями и просят внести предоплату, чтобы забронировать квартиру за арендатором», — сказала юрист РИА Новости.