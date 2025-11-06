Кнутов: с одним «Орешником» не смогут справиться даже пять ПРО

Для отражения атаки одного «Орешника» противнику нужно иметь около 10 противоракетных комплексов, чтобы поразить каждый боевой блок ракеты, на сегодняшний день это нереально. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса «Орешник».
«Чтобы обезвредить один удар “Орешником”, противнику нужно иметь несколько противоракетных комплексов, а может быть даже и десяток, чтобы иметь возможность поразить каждый боевой блок. Это нереально и на сегодняшний день недостижимо. Поэтому мы можем говорить о том, что “Орешник” — уникальная система оружия, средств противодействия от нее не существует», — отметил Кнутов.
Он добавил, что массовое производство «Орешника» и появление на вооружении наших ракетных войск подобного рода систем поднимет боевой потенциал армии РФ.
«Но я всегда говорю, что “Орешник”, “Буревестник”, “Посейдон” и “Сармат” — это не средство для нападения, а средство ответа на встречный удар. То есть, мы его применим, если против нас начнется война, или если существованию нашего государства или Белоруссии (мы входим в Союзное государство) будет угрожать опасность», — пояснил военный эксперт.