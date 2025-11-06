Кнутов: с одним «Орешником» не смогут справиться даже пять ПРО

«Чтобы обезвредить один удар “Орешником”, противнику нужно иметь несколько противоракетных комплексов, а может быть даже и десяток, чтобы иметь возможность поразить каждый боевой блок. Это нереально и на сегодняшний день недостижимо. Поэтому мы можем говорить о том, что “Орешник” — уникальная система оружия, средств противодействия от нее не существует», — отметил Кнутов.