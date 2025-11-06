В Омской области закрывают паромные переправы

В среду, 5 ноября, в Знаменском районе Омской области завершился сезон навигации паромов. Об этом сообщили в районной администрации.
С 6 ноября прекращается движение паромов на Знаменской и Усть-Шишевской переправах. Как уточнили в администрации, решение принято из-за устойчивого снижения температуры воздуха и начала ледообразования на реках.
После закрытия всех паромных переправ в регионе, при установлении стабильных морозов и образования достаточной толщины льда, начнут работу ледовые переправы.
Напомним, что в навигационный период 2025 года в Омской области действовали девять паромных переправ через реку Иртыш. Они обеспечивали транспортное сообщение в Черлакском, Знаменском, Большереченском, Усть-Ишимском, Тарском и Тевризском районах.