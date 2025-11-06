В Омской области закрывают паромные переправы

Напомним, что в навигационный период 2025 года в Омской области действовали девять паромных переправ через реку Иртыш. Они обеспечивали транспортное сообщение в Черлакском, Знаменском, Большереченском, Усть-Ишимском, Тарском и Тевризском районах.