В Омской области закрывают паромные переправы

Такое решение принято из-за устойчивого снижения температуры воздуха и начала ледообразования на реках.

Источник: Om1 Омск

В среду, 5 ноября, в Знаменском районе Омской области завершился сезон навигации паромов. Об этом сообщили в районной администрации.

С 6 ноября прекращается движение паромов на Знаменской и Усть-Шишевской переправах. Как уточнили в администрации, решение принято из-за устойчивого снижения температуры воздуха и начала ледообразования на реках.

После закрытия всех паромных переправ в регионе, при установлении стабильных морозов и образования достаточной толщины льда, начнут работу ледовые переправы.

Напомним, что в навигационный период 2025 года в Омской области действовали девять паромных переправ через реку Иртыш. Они обеспечивали транспортное сообщение в Черлакском, Знаменском, Большереченском, Усть-Ишимском, Тарском и Тевризском районах.