В Госдуме раскрыли средний размер пенсии в 2026 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости» раскрыла детали предстоящего повышения: после индексации на 7,6% средний размер выплат увеличится более чем на 1900 рублей по сравнению с текущим показателем. Депутат подчеркнула, что страховая пенсия остаётся основным видом пенсионного обеспечения в России и зависит как от фиксированной части, так и от накопленных пенсионных коэффициентов.