Онколог Черемушкин объяснил рецидив рака у Юрия Николаева и артиста Попова

В рамках онкологии нет понятия «выздоровление», всегда есть риск, что заболевание вернется, сообщил в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Напомним, 4 ноября стало известно о смерти актера и телеведущего Юрия Николаева. Предварительная причина — рецидив онкологического заболевания. Впервые рак кишечника у него обнаружили в 2007 году.
За несколько дней до этого — 28 октября — из-за рецидива онкологического заболевания умер актер Роман Попов. Рак мозга у него обнаружили еще в 2018 году, после длительного лечения начался период ремиссии. Однако в 2025 году болезнь вернулась.
«В онкологии нет понятия выздоровление. Когда появляется опухоль, клетки формируют первичный очаг, они же начинают отрываться. То есть в любом органе каждая клеточка выполняет свою функцию, имеет определенные структурные элементы, она лишнее не делит, а основная тема опухолевых клеток — деление. И последние не выполняют функции, характерные для этих тканей. Они просто начинают делиться и мигрировать по организму. И вот где-то осев, такая клетка выпадает из внимания иммунитета, и со временем засыпает. А клетки в состоянии покоя недоступны не только для иммунитета, но и для других методов лечения. Поэтому и бывает возврат болезни», — отметил врач.
Черемушкин подчеркнул, что возможны и другие причины возвращения онкологического заболевания, например, генетическая предрасположенность.
Ранее онколог Черемушкин сообщил, что человек может не подозревать о наличии у него рака кишечника до 10 лет.