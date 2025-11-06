Онколог Черемушкин объяснил рецидив рака у Юрия Николаева и артиста Попова

«В онкологии нет понятия выздоровление. Когда появляется опухоль, клетки формируют первичный очаг, они же начинают отрываться. То есть в любом органе каждая клеточка выполняет свою функцию, имеет определенные структурные элементы, она лишнее не делит, а основная тема опухолевых клеток — деление. И последние не выполняют функции, характерные для этих тканей. Они просто начинают делиться и мигрировать по организму. И вот где-то осев, такая клетка выпадает из внимания иммунитета, и со временем засыпает. А клетки в состоянии покоя недоступны не только для иммунитета, но и для других методов лечения. Поэтому и бывает возврат болезни», — отметил врач.