В антикризисный план Иркутской области войдет более 50 мероприятий

«Уже проведен ряд встреч с представителями бизнеса Иркутской области, чтобы понять наиболее значимые проблемы и выработать предложения, направленные на их минимизацию. Все виды налогов, поступающие в областную казну, будут проанализированы с целью принятия мер по увеличению наполнения бюджета. Большая работа предстоит и в части привлечения на территорию региона налогоплательщиков. Считаем это направление наиболее значимым. Создание условий для бизнеса — это новые рабочие места и налоговая отдача», — сказал Александр Анчугин.