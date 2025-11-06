В антикризисный план Иркутской области войдет более 50 мероприятий

Напомним, ранее по поручению главы Приангарья минфин и минэк региона во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами сформировали предложения в антикризисный план. В целом в него войдут более 50 мероприятий, уточняет пресс-служба облправительства.
«Это важнейший вопрос, который касается всех органов исполнительной власти. Мы получили конкретные рекомендации Министерства финансов Российской Федерации по разработке антикризисных мер. План, направленный на преодоление кризисных явлений, должен быть гибким. Он может быть откорректирован в зависимости от складывающейся ситуации», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Александр Анчугин отметил, что предложения в антикризисный план в сфере налоговой политики включают оптимизацию налоговых расходов, работу с крупнейшими плательщиками, контроль над регистрацией обособленных подразделений, повышение налоговой отдачи недропользователей, строительной отрасли, лесного и сельского хозяйства, работу по снижению недоимки транспортного налога и ряд других направлений.
«Уже проведен ряд встреч с представителями бизнеса Иркутской области, чтобы понять наиболее значимые проблемы и выработать предложения, направленные на их минимизацию. Все виды налогов, поступающие в областную казну, будут проанализированы с целью принятия мер по увеличению наполнения бюджета. Большая работа предстоит и в части привлечения на территорию региона налогоплательщиков. Считаем это направление наиболее значимым. Создание условий для бизнеса — это новые рабочие места и налоговая отдача», — сказал Александр Анчугин.
Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Екатерина Багайникова сообщила, что к середине ноября в регионе планируют создать антикризисную комиссию, которая будет разделена на два блока: доходный и расходный. В задачи комиссии, в частности, войдет определение приоритетных направлений финансирования.
«Вопросы антикризисного управления будут оперативно решаться с участием контрольно-надзорных органов, депутатского корпуса, глав муниципальных образований», — прокомментировал итоги совещания первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Андрей Соковиков.