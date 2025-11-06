Овечкин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах

Овечкин начал профессиональную карьеру в московском «Динамо», где стал чемпионом России в сезонах 2005 и 2013 годов. С «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м и трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.