В Красноярске запустили сервис о работе травмпунктов

Ранее мы писали, что на 5 ноября в Красноярском крае от гриппа вакцинировались более миллиона жителей, из них около 340 тысяч — дети. По словам специалистов Роспотребнадзора, сейчас еще есть время, чтобы поставить прививку до начала подъема заболеваемости.