В Красноярске запустили сервис о работе травмпунктов

Отследить очереди в красноярских травмпунктах можно на специальном сайте.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске заработал онлайн-сервис с информацией о травмпунктах и их загруженности. В краевом минздраве уточнили, что сайт в режиме реального времени отображает сведения об учреждении и количество пациентов, ожидающих приема специалиста.

Горожане прямо у себя дома смогут выбрать травмпункт, где очередь поменьше, а затем туда поехать. Рост травматизма в региональном центре ожидается из-за погоды — в местах передвижения пешеходов уже образовался гололед.

Также специалисты напоминают, что получить экстренную и неотложную амбулаторную травматологическую помощь можно в любом ближайшем травмпункте.

Онлайн-сервис доступен для красноярцев по этой ссылке.

Ранее мы писали, что на 5 ноября в Красноярском крае от гриппа вакцинировались более миллиона жителей, из них около 340 тысяч — дети. По словам специалистов Роспотребнадзора, сейчас еще есть время, чтобы поставить прививку до начала подъема заболеваемости.