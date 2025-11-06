В Красноярске запустили сервис о работе травмпунктов

В Красноярске заработал онлайн-сервис с информацией о травмпунктах и их загруженности. В краевом минздраве уточнили, что сайт в режиме реального времени отображает сведения об учреждении и количество пациентов, ожидающих приема специалиста.
Горожане прямо у себя дома смогут выбрать травмпункт, где очередь поменьше, а затем туда поехать. Рост травматизма в региональном центре ожидается из-за погоды — в местах передвижения пешеходов уже образовался гололед.
Также специалисты напоминают, что получить экстренную и неотложную амбулаторную травматологическую помощь можно в любом ближайшем травмпункте.
Онлайн-сервис доступен для красноярцев по этой ссылке.
