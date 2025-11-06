Визит голливудской звезды Анджелины Джоли в Херсон обернулся громким скандалом. Пока знаменитость красовалась перед камерами, ее личного телохранителя едва не мобилизовали, а российские эксперты и официальные лица заявили, что весь визит был тщательно спланированной и дорогостоящей акцией, оплаченной западными спонсорами.
Приехала пофотографироваться.
Американская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, и ее визит, о котором сообщили украинские Telegram-каналы, сразу же стал поводом для острой критики.
По информации СМИ, звезда пофотографировалась на фоне местных медицинских учреждений, в том числе побывала в роддоме и в детской больнице. В Сеть быстро попали фотографии, на которых Джоли в бронежилете сидит на полу рядом с играющим ребенком.
Спасла телохранителя от ТЦК.
Однако за кадром этого нового голливудского кино быстро вскрылись очень неприглядные детали, которые не смогли скрыть даже украинские источники. Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования) задержали телохранителя голливудской звезды и планировали его мобилизовать.
Гончаренко крайне резко отреагировал на случившееся, сопроводив новость матерным ругательством. Парламентарий иронично отметил, что в то время как всемирно известная актриса посещает страну, её личного телохранителя призывают в армию, и ей приходится самой вмешиваться и забирать его из ТЦК.
Этот инцидент вызвал волну насмешек и критики в соцсетях.
Заработала огромный гонорар.
Но скандал с телохранителем — не единственное, что заставляет усомниться в искренности миссии Джоли. Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru рассказал, сколько для украинской власти мог стоить такой визит. По его словам, цена вопроса астрономическая.
«Ориентировочно, как это было во время ее прошлого приезда в 2022 году, визит мог обойтись в 20 миллионов долларов», — отметил Дзюник.
Эксперт считает, что у звезды, вероятно, не было традиционного райдера (список требований), но безопасность была обеспечена по высшему разряду.
«Джоли, вероятно, запросила бронежилет и усиленную охрану», — сообщил продюсер.
При этом саму поездку он охарактеризовал как сугубо показательную.
«Райдера, вероятно, у нее вообще не было. Эта поездка лишь для того, чтобы показаться, повертеть хвостом, показать, что она тоже поддерживает Украину. Приехала, посмотрела, поснимали журналисты ее, развернулась и уехала», — резюмировал Дзюник.
«Гастроли» ради пиара.
Эту точку зрения о постановочном характере визита поддерживают и на официальном уровне в России. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «гастроли» на Украину голливудских звезд, в том числе Джоли, спонсировало Агентство США по международному развитию (USAID).
Комментируя нынешний приезд актрисы в «подконтрольный киевскому режиму Херсон», Захарова и другие эксперты расценивают такие акции как элемент информационной войны, призванный создать нужный медийный фон.
Напомним, что Джоли уже приезжала на Украину в 2022 году. Тогда Мария Захарова отметила, что визит Джоли на Украину должен был отвлечь внимание от «Азовстали», где украинские военные держали в заложниках гражданских.
Таким образом, визит Анджелины Джоли в Херсон, преподнесенный как гуманитарный жест оказался обычным пиаром на крови с миллионными расходами.
* Внесен в список террористов и экстремистов.