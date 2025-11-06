Овечкин впервые в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг исторического рубежа, став первым игроком в лиге, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах. Об этом стало известно в четверг, 6 ноября.
Юбилейная, 900-я шайба, была заброшена Овечкиным на 23-й минуте матча против «Сент-Луис Блюз». На данный момент в активе 40-летнего россиянина 900 голов в 1504 матчах за 21-й сезон в НХЛ.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах, превзойдя предыдущее достижение канадца Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 матчах, передает РИА Новости.
9 октября Александр Овечкин установил рекорд среди российских спортсменов по количеству сезонов, сыгранных в НХЛ. Его хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» открыла новый сезон домашней игрой против «Бостон Брюинз». Овечкин вышел в первой пятерке, для него этот сезон НХЛ стал уже 21-м в карьере.
В начале апреля Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894 голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.