Овечкин впервые в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах

9 октября Александр Овечкин установил рекорд среди российских спортсменов по количеству сезонов, сыгранных в НХЛ. Его хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» открыла новый сезон домашней игрой против «Бостон Брюинз». Овечкин вышел в первой пятерке, для него этот сезон НХЛ стал уже 21-м в карьере.