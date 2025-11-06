Ричмонд
В корпуса и общежития ТОГУ в Хабаровске вернули тепло и горячую воду

Студенты вышли с дистанционного обучения.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 6 ноября, возобновилась полноценная студенческая жизнь Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», работы на тепломагистралях завершены.

Напомним, ранее в связи с необходимостью капитального ремонта сетей теплоснабжения студентов и преподавателей перевели на дистанционное обучение.

На протяжении пяти дней в студгородке и в учебных корпусах университета наблюдались временные отключения тепла и горячей воды.

В настоящее время учебный процесс проходит в штатном режиме.