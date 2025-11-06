Могут ли мопеды ездить по автобусным полосам в Казахстане, рассказали в полиции

Автобусная полоса позволяет общественному транспорту быстрее передвигаться даже во время пробок, что значительно облегчает его использование населением. Некоторые отдельные виды транспорта также могут пользоваться данной полосой. Например, ранее к ним относились мопеды, но нормы были пересмотрены в 2025 году. Об этом редакции NUR.KZ рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) Республики Казахстан.
Мопед — это двух- или трехколесное механическое транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 кубических сантиметров или электрическим двигателем, максимальная конструктивная скорость которого не должна превышать 50 километров в час. К мопедам приравниваются мокики, скутеры и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками.
С 5 апреля 2025 года мопеды обязали регистрировать, что отразилось на некоторых других правилах их использования, включая возможность передвигаться по спецполосам для общественного транспорта. В соответствии с законом «О дорожном движении», мопеды приравнены к механическим транспортным средствам и им запрещено движение по тротуарам. Принятые изменения вывели мопеды из главы 24 Правил дорожного движения, ранее регламентировавшей требования к мопедам.
С 5 апреля приказом министра МВД от 25 декабря 2024 года № 1013 мопеды были исключены из пункта 166 главы 24 ПДД, который ранее разрешал им передвигаться по автобусным полосам. В действующей редакции ПДД пункты 166 и 168−1 предусматривают передвижение по спецполосам для общественного транспорта.
Водителям велосипедов старше 14 лет, если рядом нет велосипедной дорожки или полосы, разрешено передвигаться по автобусным полосам, а также по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая опасности для движения пешеходов.
Водителям электрических самокатов разрешено передвигаться по автобусным полосам только с 18 лет и при наличии водительского удостоверения, если нет велодорожки или велосипедной полосы. Они также могут передвигаться по тротуару, но не быстрее 6 километров в час и не создавая опасности для движения пешеходов.
Мопеды не могут пользоваться автобусными полосами или тротуарами, так как их приравняли к механическим транспортным средствам. Важно отметить, что мопеды не могут пользоваться велодорожками и велосипедными полосами, так как знак 4.5 «Велосипедная дорожка или велосипедная полоса движения» разрешает движение только на велосипедах, электрических самокатах и малых электрических транспортных средствах.