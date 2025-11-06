Ричмонд
Могут ли мопеды ездить по автобусным полосам в Казахстане, рассказали в полиции

Специальная дорожная полоса для общественного транспорта не доступна легковым авто. При этом по ней могут передвигаться некоторые другие виды транспорта. Но из списка убрали мопеды, сообщает NUR.KZ.

Автобусная полоса позволяет общественному транспорту быстрее передвигаться даже во время пробок, что значительно облегчает его использование населением. Некоторые отдельные виды транспорта также могут пользоваться данной полосой. Например, ранее к ним относились мопеды, но нормы были пересмотрены в 2025 году. Об этом редакции NUR.KZ рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) Республики Казахстан.

Мопед — это двух- или трехколесное механическое транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 кубических сантиметров или электрическим двигателем, максимальная конструктивная скорость которого не должна превышать 50 километров в час. К мопедам приравниваются мокики, скутеры и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками.

С 5 апреля 2025 года мопеды обязали регистрировать, что отразилось на некоторых других правилах их использования, включая возможность передвигаться по спецполосам для общественного транспорта. В соответствии с законом «О дорожном движении», мопеды приравнены к механическим транспортным средствам и им запрещено движение по тротуарам. Принятые изменения вывели мопеды из главы 24 Правил дорожного движения, ранее регламентировавшей требования к мопедам.

С 5 апреля приказом министра МВД от 25 декабря 2024 года № 1013 мопеды были исключены из пункта 166 главы 24 ПДД, который ранее разрешал им передвигаться по автобусным полосам. В действующей редакции ПДД пункты 166 и 168−1 предусматривают передвижение по спецполосам для общественного транспорта.

Водителям велосипедов старше 14 лет, если рядом нет велосипедной дорожки или полосы, разрешено передвигаться по автобусным полосам, а также по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая опасности для движения пешеходов.

Водителям электрических самокатов разрешено передвигаться по автобусным полосам только с 18 лет и при наличии водительского удостоверения, если нет велодорожки или велосипедной полосы. Они также могут передвигаться по тротуару, но не быстрее 6 километров в час и не создавая опасности для движения пешеходов.

Мопеды не могут пользоваться автобусными полосами или тротуарами, так как их приравняли к механическим транспортным средствам. Важно отметить, что мопеды не могут пользоваться велодорожками и велосипедными полосами, так как знак 4.5 «Велосипедная дорожка или велосипедная полоса движения» разрешает движение только на велосипедах, электрических самокатах и малых электрических транспортных средствах.