Могут ли мопеды ездить по автобусным полосам в Казахстане, рассказали в полиции

Водителям электрических самокатов разрешено передвигаться по автобусным полосам только с 18 лет и при наличии водительского удостоверения, если нет велодорожки или велосипедной полосы. Они также могут передвигаться по тротуару, но не быстрее 6 километров в час и не создавая опасности для движения пешеходов.