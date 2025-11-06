Во Владивостоке поздравили миллиардного пассажира приморской электрички

Приморская электричка в 2025 году обслужила миллиардного пассажира РЖД. Юбилейным пассажиром оказалась жительница Якутска Мира Лазарева, которая приобрела билет для поездки по маршруту Аэропорт Кневичи — Владивосток. Она получила сертификат, подтверждающий статус миллиардного пассажира, а также годовой абонемент на поездки в поездах.
Генеральный директор АО «Экспресс Приморья» Константин Шелухин, поздравляя пассажирку, отметил, что железнодорожный транспорт становится всё более популярным среди жителей и гостей Приморского края. Это объясняется развитием пассажирской инфраструктуры и обновлением парка подвижного состава, в том числе за счёт современных электропоездов серии ЭП3Д.
Сообщается, что в этом году миллиардный билет был куплен на неделю раньше, чем в прошлом году, что говорит о растущем пассажиропотоке. Информация предоставлена пресс-службой АО «Экспресс Приморья».