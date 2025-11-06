Ричмонд
Во Владивостоке поздравили миллиардного пассажира приморской электрички

Рост пассажиропотока подтверждается покупкой билета с девятью нолями на неделю раньше, чем в прошлом году.

Источник: Аргументы и факты

Приморская электричка﻿ в 2025 году обслужила миллиардного пассажира РЖД﻿. Юбилейным пассажиром оказалась жительница Якутска﻿ Мира Лазарева, которая приобрела билет для поездки по маршруту Аэропорт Кневичи — Владивосток﻿. Она получила сертификат, подтверждающий статус миллиардного пассажира, а также годовой абонемент на поездки в поездах.

Генеральный директор АО «Экспресс Приморья»﻿ Константин Шелухин, поздравляя пассажирку, отметил, что железнодорожный транспорт становится всё более популярным среди жителей и гостей Приморского края﻿. Это объясняется развитием пассажирской инфраструктуры и обновлением парка подвижного состава, в том числе за счёт современных электропоездов серии ЭП3Д﻿.

Сообщается, что в этом году миллиардный билет был куплен на неделю раньше, чем в прошлом году, что говорит о растущем пассажиропотоке. Информация предоставлена пресс-службой АО «Экспресс Приморья».