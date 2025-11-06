Создан новый радиофармпрепарат для диагностики рака простаты на ранних стадиях

«При этом основное внимание было уделено разработке радиофармпрепаратов для ПЭТ-диагностики, тогда как исследование и создание препаратов на основе антагонистов GRPR для проведения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии велось менее активно. До сих пор клинически протестированы были только четыре пептида, меченных изотопом технеция-99m. В данном исследовании наш коллектив представляет новый радиофармпрепарат для диагностики рака предстательной железы на основе антагониста GRPR. Он состоит из изотопа технеция-99m и пептида DB8», — сказал Чернов.