«Мы здесь не туристы»: в «Кайрате» высказались о шансах на плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Футболист также прокомментировал уровень итальянского клуба «Интер», отвечая на вопрос о мощи команды. Зария подчеркнул, что это не их проблема, и что они приехали не как туристы, а за результатом. Он добавил, что команда была максимально сконцентрирована, но чуть-чуть не хватило для победы.