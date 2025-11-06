«Мы здесь не туристы»: в «Кайрате» высказались о шансах на плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Казахстанский комментатор Ербол Каиров опубликовал на своей странице в Instagram запись блиц-интервью с игроком «Кайрата» Георги Зарией. В интервью футболист оценил игру своей команды и ответил на вопросы журналистов.
Зария отметил, что «Кайрат» показал хорошую игру, несмотря на поражение со счетом 1:2. Он выразил уверенность в том, что команда могла бы добиться лучшего результата, если бы немного больше повезло.
Футболист также прокомментировал уровень итальянского клуба «Интер», отвечая на вопрос о мощи команды. Зария подчеркнул, что это не их проблема, и что они приехали не как туристы, а за результатом. Он добавил, что команда была максимально сконцентрирована, но чуть-чуть не хватило для победы.
Тренер поблагодарил команду за хорошую игру, и Зария отметил, что они прибавляют в каждой игре и набираются опыта. Он заявил, что в следующей игре они будут играть за победу.
Журналисты также спросили Зарию о возможности клуба побороться за плей-офф Лиги чемпионов. Игрок ответил, что это возможно, если бы команда играла так же хорошо, как сегодня.