Главгосэкспертиза одобрила проект капремонта Северного обхода Новосибирска

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект капитального ремонта участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш» Северный обход Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ремонтные работы будут проводиться на участке с 0 по 18 км. Четырехполосную трассу приведут в соответствие с нормами дороги второй категории, допускающей скорость движения 120 километров в час.
— После капремонта здесь будет разделительная полоса между встречными направлениями. А исключение левых поворотов на всем протяжении участка компенсируют тремя разворотными петлями, — рассказал главный эксперт проекта Алексей Деменов.
Кроме того, ремонтные работы затронут мост через реку Чик, мост через старицу и путепровод через скотопрогон.