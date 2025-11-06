Ричмонд
Главгосэкспертиза одобрила проект капремонта Северного обхода Новосибирска

Ремонтные работы затронут участок с 0 по 18 км.

Источник: Комсомольская правда

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект капитального ремонта участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш» Северный обход Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ремонтные работы будут проводиться на участке с 0 по 18 км. Четырехполосную трассу приведут в соответствие с нормами дороги второй категории, допускающей скорость движения 120 километров в час.

— После капремонта здесь будет разделительная полоса между встречными направлениями. А исключение левых поворотов на всем протяжении участка компенсируют тремя разворотными петлями, — рассказал главный эксперт проекта Алексей Деменов.

Кроме того, ремонтные работы затронут мост через реку Чик, мост через старицу и путепровод через скотопрогон.