Кнутов: «Орешник» способен уничтожить все в западной и восточной Европе

Российская ракета «Орешник» способна уничтожить все цели в западной и восточной Европе, она может пролететь до 5 тыс. км, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса «Орешник».
«Начало серийного производства говорит о том, что проведенные испытания подтвердили заявленные характеристики. Единственное, при ударе по объекту в Днепропетровске применялись боевые блоки без фугасной и ядерной части, были просто болванки. Но их хватило для того, чтобы разрушить все подземные цеха, которые имели защиту на случай, если сверху произойдет ядерный взрыв. Удар “Орешника” показал, что такого рода объекты теперь очень уязвимы», — подчеркнул Кнутов.
Военный эксперт отметил, что ракета «Орешник» может пролететь до 5 тыс. км.
«Эта ракета способна поразить все цели, которые находятся не только в восточной, но и в западной Европе. Каждый боевой блок “Орешника” летит отдельно, имеет свою траекторию и цель, которую он поражает», — добавил он.