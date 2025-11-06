В Омске открыли мемориальную доску Герою России Сергею Мельникову

«Сергей Мельников — выпускник моего родного вуза, на сайте ОмГАУ им. П. Столыпина есть страница памяти Сергея. Читая подробности сражения, испытываешь восхищение его мужеством и стойкостью духа. На открытии мемориальной доски было много жителей и членов семьи. Большая честь для меня — принять участие в церемонии ее открытия», — сказана Оксана Фадина.