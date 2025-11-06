В Омске открыли мемориальную доску Герою России Сергею Мельникову

В Советском округе Омска, по адресу улица Коммунальная, 9/1, установили мемориальную доску в честь Героя Российской Федерации Сергея Мельникова. Инициатива увековечивания памяти земляка принадлежит его бывшим соседям. Об этом рассказала 4 ноября депутат Госдумы ФС РФ от Омской области Оксана Фадина.
Фото: телеграм-канал «ФАДИНА ВЕZЁТ».
Гвардии рядовой Сергей Мельников служил в батальоне ВДВ в зоне спецоперации. В бою с превосходящими силами противника сибиряк получил ранение, но продолжил удерживать оборону. Солдат предотвратил прорыв противника во фланг подразделения, позволив выполнить боевую задачу. Сам Мельников получил осколочное ранение и погиб в 41-летнем возрасте. Омича посмертно удостоили звания Героя России и медали «Золотая Звезда».
«Сергей Мельников — выпускник моего родного вуза, на сайте ОмГАУ им. П. Столыпина есть страница памяти Сергея. Читая подробности сражения, испытываешь восхищение его мужеством и стойкостью духа. На открытии мемориальной доски было много жителей и членов семьи. Большая честь для меня — принять участие в церемонии ее открытия», — сказана Оксана Фадина.
Фото: телеграм-канал «ФАДИНА ВЕZЁТ».
