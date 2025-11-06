В Артеме подросток распылил перцовый баллончик в автобусе

Поводом для конфликта стало замечание водителя группе несовершеннолетних пассажиров по поводу их непристойного поведения. В ответ один из подростков начал грубить, использовал нецензурную брань в адрес водителя, а затем распылил в его сторону содержимое перцового баллончика. Водителю автобуса потребовалась медицинская помощь.