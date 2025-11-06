В Артеме подросток распылил перцовый баллончик в автобусе

В Артеме полиция привлекла к ответственности 17-летнего подростка, который распылил перцовый газ в салоне городского автобуса. Инцидент произошел на маршруте № 16 м. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Поводом для конфликта стало замечание водителя группе несовершеннолетних пассажиров по поводу их непристойного поведения. В ответ один из подростков начал грубить, использовал нецензурную брань в адрес водителя, а затем распылил в его сторону содержимое перцового баллончика. Водителю автобуса потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники полиции установили личность нарушителя. Им оказался 17-летний житель Артема. Подросток вместе с родителями был приглашен в отдел полиции для разбирательства, где раскаялся в содеянном.
В отношении молодого человека составили протокол за мелкое хулиганство. Собранные материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дополнительных мер воспитательного характера. Подростка поставят на профилактический учет.
Полиция призвала родителей объяснять детям, что подобные необдуманные поступки могут иметь серьезные последствия — постановка на учет может вызвать общественное порицание, создать проблемы при поступлении в вузы и трудоустройстве. Самый надежный способ избежать этого — соблюдать закон и нормы поведения.