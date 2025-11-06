Семь мостов и путепроводов в Омске возьмут под круглосуточную охрану

В Омске объявлен аукцион на охрану городских мостов и путепроводов в январе-феврале 2026 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Под защиту планируется взять семь транспортных объектов: мост имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградский и Фрунзенский мосты, а также путепроводы на улицах 4-я Кировская, Торговая, Заозёрная и в составе развязки на пересечении улиц 15-я Рабочая и Хабаровская.
Согласно документации, объекты будут круглосуточно патрулироваться на автомобилях, а за Ленинградским мостом и путепроводом на Торговой установят дополнительное видеонаблюдение. В составе дежурной смены должно быть не менее семи сотрудников.
Охранники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и специальным оборудованием: жилетами, шлемами, резиновыми дубинками, наручниками, электрошокерами, средствами противодействия беспилотным устройствам, а также радиостанциями, видеорегистраторами, газоанализаторами и рентгенотелевизионными установками для досмотра.
Работы планируется проводить с 1 января по 28 февраля 2026 года, на что выделено 5,9 млн рублей. Заказчиком выступает БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». Исполнителя определят 12 ноября.