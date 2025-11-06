Мальчика, спавшего в подъезде, отправят в детский дом

«У них отсутствует мотивация на изменения, они не хотят идти на контакт, считают, что у них все прекрасно, только нужно убрать ребенка. Проблема именно в них. Возможно, общество не очень чутко и четко сработало на начальном этапе ситуации, когда должна была быть мощная коррекция родителей. С такой болью ребенку жить очень тяжело, и он просто от нее кричит. Это следствие длительной многолетней травмы, которая не лечилась. Он все это впитал и теперь зеркалит в общество», — считает Абраменко. По ее мнению, усыновлять его опасно. Помочь может наставник с хорошим внутренним стержнем, даже инвалид, который может своим примером показать, что несмотря на болезнь, он полноценно живет.