Мальчика, спавшего в подъезде, отправят в детский дом

За судьбой 10-летнего беспризорного мальчика из Железногорска, который оказался не нужен своим родителям, продолжает следить krsk.aif.ru. В начале ноября стало известно, что после реабилитации в Красноярском краевом Центре семьи и детей, подростка временно отправят в железногорский детский дом. Однако, по мнению соседки Татьяны Максимовой и ее дочери Алеси, которые фактически спасли жизнь ребенка, мальчик скоро снова окажется на улице. Корреспондент krsk.aif.ru узнал, почему женщины считают решение непродуманным.
Мать не приехала ни разу.
Решение отправить мальчика в детдом, от которого по сути отказались родители, было принято на административной комиссии по делам несовершеннолетних ЗАТО Железногорск. И между отделом опеки, матерью и детским домом было подписано соглашение для налаживания детско — родительских отношений.
«О каком налаживании отношений между родителями и ребенком может идти речь, если за месяц его пребывания в Центре семьи и детей они ни разу не навестили сына. А ведь его мать после огласки просила помочь ей наладить отношения с ребенком, писала, что он ей нужен, но не ни разу не навестила сына», — уверяет Татьяна Максимова, которая спасла мальчишку, когда тот сидел между этажами в ее подъезде в неадекватном состоянии.
Как считает женщина, ребенок настолько сложный, что детский дом не для него. Мальчику необходимо закрытое специализированное учреждение, где ему смогут оказать квалифицированную помощь врачи, психологи даже не регионального, а федерального уровня. В начале января следующего года мальчику исполнится одиннадцать лет, с этого возраста трудных подростков и определяют в спецшколу.
Татьяна уверена, что мальчик будет убегать из детского дома и беспрепятственно передвигаться по городу.
«Для чего был подписан данный документ? Детский дом находиться на территории двора, где живёт его так называемый отец, а в пяти минутах так называемая мать. По сути ребенка вернут в ту же среду и в те же условия, откуда он был изъят», — считает женщина.
С ней полностью согласна ее дочь Алеся.
«Мы не знаем, как поведет себя ребенок, но то, что он озлоблен на своих родителей, это точно. В ту злополучную ночь 11 октября, когда нашли его в подъезде, мы долго стучали к отцу в квартиру, а он плакал и говорил: “Алеся, ты ничего не сможешь сделать и никто не сможет сделать так, как я хочу. Ребенок мечтал, чтобы его отец не пил. А тот только недавно узнал, что произошло с сыном”, — рассказывает Алеся.
Она тут же позвонила инспектору ПДН Ольге Юрьевне, которая тут же приехала на место и забрала мальчика в полицию. Уже оттуда его доставили в Центр семьи и детей.
«О каком восстановлении отношений между мальчиком родителями может идти речь, если ребенка не принимают? Почему было принято такое решение, когда мать дважды привлекалась к административной ответственности за побои и ей выписали штраф 2000 рублей. Или выкинул ребенка на улицу и живешь спокойно с двумя другими детьми? Мы не позволим. У нас есть своя гражданская позиция и мы будем об этом говорить», — обещает Алеся.
Хочет вернуться в город.
Женщинам удалось расположить к себе ребенка, который стал им доверять. Когда ему совсем было тяжело, он звонил Алесе, и та сразу вместе с мамой приходила ему на помощь. Женщины дважды навещали мальчика в одном из отделений Центра семьи и детей, где он сейчас находится и проходит реабилитацию.
«В первое наше посещение он только спросил, нашли отца или нет. Во второй визит с радостью сообщил, что его отдадут маме, потому что она хочет его забрать. Так, по словам мальчика, ему сказал инспектор ПДН Железногорска. Зачем это было говорить ребенку, непонятно. Мое мнение — ему нужно вернуться в город, потому что здесь свободная жизнь, нет режима. И он будет делать, что хочет, как и прежде», — считает Татьяна Максимова.
Вместе с другими неравнодушными людьми, которые принимают участие в судьбе мальчика, она намерена снова подключить к проблеме ребенка общественность.
Многолетняя травма.
Корреспондент krsk.aif.ru пообщался с уполномоченным по правам ребенка ЗАТО г. Железногорск Оксаной Абраменко, которая считает, что все, что происходит ребенком — последствия межличностного взаимодействия в семье. Поэтому важна длительная, тяжелая работа с родителями, которые не осознают, масштаб трагедии.
«У них отсутствует мотивация на изменения, они не хотят идти на контакт, считают, что у них все прекрасно, только нужно убрать ребенка. Проблема именно в них. Возможно, общество не очень чутко и четко сработало на начальном этапе ситуации, когда должна была быть мощная коррекция родителей. С такой болью ребенку жить очень тяжело, и он просто от нее кричит. Это следствие длительной многолетней травмы, которая не лечилась. Он все это впитал и теперь зеркалит в общество», — считает Абраменко. По ее мнению, усыновлять его опасно. Помочь может наставник с хорошим внутренним стержнем, даже инвалид, который может своим примером показать, что несмотря на болезнь, он полноценно живет.
«Нам всем обществом нужно разработать программу для таких особых редчайших случаев, потому что существующие программы не работают особенно на такую семью», — говорит уполномоченный по правам ребенка.
Как считает Оксана Абраменко, патронаж таких семей и детей должен быть тщательным, с конкретными сроками и результатами. Чтобы работали специалисты, которые душевно очень эмпатичны и переживали за чужую боль, как за свою.
А потому для такой работы нужен специальный тщательный профотбор.
«Трагедия, которая произошла с ребенком — это урок, что необходимо трансформировать многие направления взаимодействия органов профилактики», — считает уполномоченный по правам ребенка.