Число жертв тайфуна Калмаэги на Филиппинах выросло до 114, пропали без вести 127

Управление гражданской обороны Филиппин обновило данные о последствиях тайфуна «Калмаэги». Число погибших возросло до 114 человек, информирует издание GMA Integrated News. Также сообщается о 82 раненых и 127 пропавших без вести.
Напомним, стихия обрушилась на страну с проливными дождями и ураганным ветром, вызвав масштабные наводнения, которые местные власти назвали беспрецедентными по разрушительной силе. Сотни тысяч людей остались без крова из-за стихии.
В конце сентября тайфун, признанный самым разрушительным штормом года, обрушился на север центральной части Вьетнама.
Также сообщалось, что в начале сентября на Китай обрушился тайфун, из опасных районов эвакуировали десятки тысяч человек.
