Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв тайфуна Калмаэги на Филиппинах выросло до 114, пропали без вести 127

На Филиппинах из-за тайфуна погибли 114 человек и 82 пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Управление гражданской обороны Филиппин обновило данные о последствиях тайфуна «Калмаэги». Число погибших возросло до 114 человек, информирует издание GMA Integrated News. Также сообщается о 82 раненых и 127 пропавших без вести.

Напомним, стихия обрушилась на страну с проливными дождями и ураганным ветром, вызвав масштабные наводнения, которые местные власти назвали беспрецедентными по разрушительной силе. Сотни тысяч людей остались без крова из-за стихии.

В конце сентября тайфун, признанный самым разрушительным штормом года, обрушился на север центральной части Вьетнама.

Также сообщалось, что в начале сентября на Китай обрушился тайфун, из опасных районов эвакуировали десятки тысяч человек.

Летом тайфун вызвал наводнение на Филиппинах. Подробности здесь на KP.RU.