Иванников: Сырский после потери Покровска может попроситься на сторону РФ

«Следственный изолятор во Владимирской области, в регионе, где живут его родители, будет самым безопасным для него местом на земле. А после окончания боевых действий, Сырский вполне может быть востребован российским министерством обороны в качестве преподавателя военной академии генерального штата. Сырский, безусловно, враг, но он очень хорошо осведомлен, имеет большой военный опыт и может передавать знания, в том числе о натовских методах ведения боевых действий», — добавил подполковник.