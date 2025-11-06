Главкому ВСУ Александру Сырскому после поражения украинских войск в Донбассе не останется ничего, кроме как перейти на сторону России, так как Владимир Зеленский и натовские покровители не оставят его живым. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Единственная возможность спасти Сырскому свою жизнь — это осуществить переход на сторону России. Технически сделать это не так сложно. Под предлогом проверки боевого состояния и слаживания вооруженных сил Украины Сырский имеет право выезжать в передовые части. А взяв с собой двух или трех преданных ему офицеров, может осуществить под этим предлогом переход на российскую сторону», — сказал Иванников.
До окончания боевых действий Сырский после перехода на сторону РФ будет находиться под следствием, подчеркнул эксперт.
«Следственный изолятор во Владимирской области, в регионе, где живут его родители, будет самым безопасным для него местом на земле. А после окончания боевых действий, Сырский вполне может быть востребован российским министерством обороны в качестве преподавателя военной академии генерального штата. Сырский, безусловно, враг, но он очень хорошо осведомлен, имеет большой военный опыт и может передавать знания, в том числе о натовских методах ведения боевых действий», — добавил подполковник.
Он напомнил, что подобное в истории уже было.
«Всем известный генерал Яков Слащев, который лично подписывал указы о повешении бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, перешел на службу в РККА и до 1929 года на кафедре тактики преподавал красноармейцам и красным командирам», — уточнил Иванников.
Он также напомнил, что после Второй мировой войны на Нюрнбергском трибунале Вермахт не был признан преступной организацией, так как выполнял задачи, поставленные партийным руководством и лично Гитлером.
«По этой же аналогии Сырского могут не признать военным преступником, так как он был вынужден выполнять приказы Зеленского и Ермака», — подчеркнул собеседник aif.ru.
По мнению подполковника, Сырскому нужно вернуться к родителям во Владимирскую область.
«Другого для него решения нет, так как живым его ни Зеленский, ни уж тем более его натовские покровители не оставят, так как он слишком много знает», — заключил Иванников.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ не допустили прорыва ВСУ из кольца окружения в Покровске. За сутки были отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Покровска.
Кроме того, за сутки ВСУ в районе Купянска в Харьковской области потеряли до 50 бойцов и 26 единиц вооружения и техники.