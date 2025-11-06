Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области ввели карантины из-за новых случаев смертельно опасной инфекции

По Омской области расходится бешенство.

В Омской области продолжают выявлять очередные случаи смертельно опасной инфекции — бешенства. На этот раз заболевших животных обнаружили в деревне Новоивановка Нижнеомского района, а также в городе Тюкалинске. Для борьбы со смертельным вирусом в эпизоотических очагах вводится карантин на два месяца.

«Установить на срок до 5 января 2026 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», — говорится в проекте указа.

В связи с бешенством в очагах будет действовать ряд традиционных запретов — нельзя, в частности, перемещать, ввозить и вывозить восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов, посещать территорию посторонним лицам, ловить диких животных для зоопарков.

Добавим, с начала сентября бешенство в Омской области выявляли неоднократно. Только в Омском районе зарегистрированы случаи в пяти населенных пунктах, в Черлакском район — в двух. Вирус, напомним, распространяют, в частности, зараженные дикие животные.

Бешенство — смертельная инфекция, которая поражает животных и людей. После проявления клинических симптомов лечения нет. У больного возникает тяжелое поражение ЦНС, агрессивность, параличи, затем наступает смерть.