В Омской области ввели карантины из-за новых случаев смертельно опасной инфекции

В Омской области продолжают выявлять очередные случаи смертельно опасной инфекции — бешенства. На этот раз заболевших животных обнаружили в деревне Новоивановка Нижнеомского района, а также в городе Тюкалинске. Для борьбы со смертельным вирусом в эпизоотических очагах вводится карантин на два месяца.