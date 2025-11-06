Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков рассказал, когда может состояться его следующий полет в космос

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Красноярске, организованной изданием «Наш Красноярский край» и Университетом Решетнева.
«Следующий полет, наверное, через 4−5 лет. Все зависит от программы полетов и медкомиссии, которую проходят обычно через полгода после посадки. Дальше будет видно» , — цитируют Пескова на сайте gnkk.ru.
Космонавт также рассказал о планах продолжить вести свои социальные сети. По его словам, в ближайшее время он намерен поделиться накопленным научным материалом и видеороликами, снятыми на борту МКС.
Напомним, Кирилл Песков — участник 147-дневной миссии Crew-10. В марте 2025 года он отправился на Международную космическую станцию в качестве специалиста миссии и бортинженера. Возвращение на Землю состоялось в августе. На днях космонавт прибыл в родной край.