Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков рассказал, когда может состояться его следующий полет в космос

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первый космонавт из Красноярского края Кирилл Песков рассказал, что новый полет в космос может состояться через несколько лет.

Источник: НИА Красноярск

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Красноярске, организованной изданием «Наш Красноярский край» и Университетом Решетнева.

«Следующий полет, наверное, через 4−5 лет. Все зависит от программы полетов и медкомиссии, которую проходят обычно через полгода после посадки. Дальше будет видно» , — цитируют Пескова на сайте gnkk.ru.

Космонавт также рассказал о планах продолжить вести свои социальные сети. По его словам, в ближайшее время он намерен поделиться накопленным научным материалом и видеороликами, снятыми на борту МКС.

Напомним, Кирилл Песков — участник 147-дневной миссии Crew-10. В марте 2025 года он отправился на Международную космическую станцию в качестве специалиста миссии и бортинженера. Возвращение на Землю состоялось в августе. На днях космонавт прибыл в родной край.