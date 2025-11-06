Просто снизить цену — нереально: В Совфеде объяснили, чем могут обернуться скидки на такси для пенсионеров

Тема введения льгот или скидок на такси для пенсионеров — вопрос значимый и социально важный, однако просто снижение стоимости поездки может привести к росту цен на такси для всех остальных клиентов. Об этом в интервью ТАСС предупредила сенатор Евгения Уваркина.
По словам политика, в этом вопросе необходимо максимально сбалансированное решение.
«Просто обязать таксистов делать скидки — нереалистично. Это может ударить по доходу водителей, а в конечном счете — привести к росту цен для всех пассажиров», — считает она.
Да и не каждый региональный бюджет «потянет» компенсации перевозчикам в миллионы рублей. Но все же для многих пенсионеров льготы на такси — не просто удобство, а необходимость, особенно там, где сложная транспортная инфраструктура.
«Доступный тариф мог бы стать подспорьем», — отметила Уваркина, добавив, что решение, скорее всего, нужно будет принимать точечно, в связке с бизнесом, а не в форме единого федерального решения с неподъемными бюджетными тратами.
Между тем, отрасль такси ждут и друге изменения. Скоро вступят в силу новые правила локализации автомобилей для такси, а это ударит по бизнесу. Из-за ужесточения требований с рынка могут уйти около 200 тысяч водителей. Это почти пятая часть всех, кто работает в такси.
Сайт KP.RU публиковал перечень автомобилей, которые можно будет использовать для работы в такси в России в соответствии с новым законом. Всего утверждено восемь моделей автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.